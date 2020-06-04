Galibaf: Çin ile parlamento işbirliğini geliştirmek istiyoruz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yayınladığı bir mesajda, İslami Şura Meclisi Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik mesajı gönderen Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Çanşu'a teşekkür etti.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki parlamenter işbirliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra İran İslami Şura Meclisi'nin iki ülke arasındaki parlamento ilişkilerini güçlendirmeye hazır olduğunun önemini vurgulamak istiyorum.

İran İslami Şura Meclisi yeni dönemde Çin'le ilişkileri daha da geliştirmek için Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi ile parlamento işbirliğini sürdürmek istiyor. Hiç kuşkusuz iki ülke parlamentolarının siyasi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesindeki rolü önemlidir."

Galibaf mesajında, Li Çanşu ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi üyeleri ile bu ülkenin halkı ve hükümeti için sağlık ve başarılar diledi.