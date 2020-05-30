Pakistan'dan İran'ın yeni meclis başkanına tebrik mesajı 

Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sancrani, yaynıladığı bir mesajda Muhammed Bakır Galibaf'ı Pakistan halkının 'dostu' olarak nitelendirerek, kendisinin İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmesini tebrik etti.

Sancrani, İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf için yeni görev süresinde başarılar diledi.

İran ile ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sancrani, bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanması için İran'ın yeni İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın görev sırasında iki ülkle arasındaki dostane ilişkilerin günden güne gelişmesini temenni etti.