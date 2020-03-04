İran ve Ermenistan sağlık bakanları koronavirüsü konuştu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Ermeni mevkidaşı Arsen Torosyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) konuştu.

Nemeki görüşmede, ülke genelinde özellikle uluslararası havalimanları ve sınır kapılarında koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) standartlarına uygun olarak kapsamlı tedbirler aldıklarını belirtti.

Nemeki ayrıca, sınır kapılarında transit yapılması için salgının yayılmasını önleme yönünde ortak önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan da İran Sağlık Bakanlığı'nı Koronavirüse karşı aldığı önlemlerinden dolayı takdir etti.