İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini belirterek, toplam vaka sayısının 2336'ya çıktığını kaydetti.

Reisi ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 435 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Ukrayna'da görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.