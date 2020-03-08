Irak koronavirüs nedeniyle İran ile sınır kapılarını kapattı

Sumerria News'un haberine göre, Irak'ın ilk kez Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle İran ile ortak 5 sınır kapısını bugünden itibaren yolcular için kapattığı belirtildi.

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın İran ile ortak Şelemçe, Şib, Zurbatiyah, Manzariya ve mandeley sınır kapılarını kapattığı kaydedildi.

Karara göre bu sınır kapılarından İran'la karşılıklı ticaretin de askıya alınması 15 Nisan'a kadar devam edecektir.