Zarif, Norveçli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Norveçli mevkidaşı Ine Eriksen Soreide ile telefonda görüştü.

Bu görüşmenin ana gündem maddesini koronavirüsle mücadelede karşılıklı işbirliği oluşturdu.

Dışişleri Bakanı Zarif, önceki gün Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile telefonda konuşmuştu. Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile koronavirüs salgını değerlendirildi. Zarif ile Hekim, iki ülkenin karşılıklı ticareti geliştirirken koronavirüse karşı ortak tedbirler alması gerektiğine vurgu yaptı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Arjantin'de görülmüştü.