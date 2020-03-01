İranlı yetkiliden "Türkiye ile kara sınır kapıları" açıklaması

İran Ticaret Odası üyesi Mecid Rıza Hariri, "Irak'la olan kara sınır kapıları ticari geçiş için açık ve İran plakalı tırların geçişi devam ediyor" dedi.

Hariri, "Türkiye'nin sınır kapısında sahra hastanesi kurduktan sonra İran ile sınır kapılarını açacağı yönünde haberler var" ifadesini kullandı.

Ankara yönetimi, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de İran ile olan sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açmıştı.