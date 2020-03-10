Mısır ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.

AA