  1. Ekonomi
10 Mart 2020 - 10:01

İranlı Büyükelçi:

İran-Türkiye sınırında transit geçişler devam ediyor

İran-Türkiye sınırında transit geçişler devam ediyor

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran-Türkiye sınırında transit geçişlerin devam ettiğini duyurdu.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, sınırda bekleyen transit araçlar ve TIR’ların geçişi konusunu ele almak üzere Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı  Rıza Tuna Turagay ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki yetkili, koronovirüs salgını mücadelede konusu ve sağlık protokollerine uygun iki ülke arasındaki sınır ticaretinin sürdürülmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundular.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabindan paylaştığı bir mesajda İran-Türkiye sınırında üçüncü ülkelerden gelen İranlı ve Türk plakalı TIR’ların geçişlerinin devam ettiğini duyurdu.

Türkiye, İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

News Code 1885092
Azar MAHDAVAN

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