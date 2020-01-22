Düşmanlara rağmen Türkiye-İran ittifakı sürecek

İran'ın önde gelen yaklaşık 80 ileri teknoloji şirketi, Türkiye'de işbirlikler kurmak ve anlaşmalar imzalamak amacıyla İstanbul’da gerçekleşen İran-Türkiye Teknoloji İş Forumu’nda bir araya geldi. Etkinliğin amacı, İranlı şirketlerle Türk paydaşların arasında teknoloji alanında ekonomik işbirliğini artırmaktı. Yüksek teknoloji içeren onlarca alanda faaliyet gösteren şirketlerin buluştuğu forum, Türkiye ve İran arasındaki teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyaret kapsamında düzenlendi.

‘Türkiye ve İran’ın 28. komisyon toplantısı Tahran’da gerçekleşecek’

Etkinliğin açılışında söz alan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, İstanbul’da gerçekleşen teknoloji forumunun 1 yıllık bir çabanın ürünü olduğuna işaret ederek “Ülkelerimiz şu ana kadar 27 komisyon toplantısı gerçekleştirdi, gelecek toplantı ise Tahran’da olacak. Bu forumdan önceki komisyon toplantımızda ilaç ve biyokimya alanlarında işbirliği masaya yatırılmıştı. İki ülkenin önündeki 30 milyarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için ciddi bir irade var” diye konuştu.

Büyükelçi Farazmand “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta İran’a dönük Amerikan ambargolarının kaldırılması gerektiğine işaret ederek İran’la dostluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca İran’a dönük bu ambargolar, Türkiye’yi de derinden etkiliyor. Biz Türkiye ve İran olarak iki ülkenin düşmanlarının çabalarına karşı, inşallah işbirliğimizi bilim ve teknoloji alanlarında da artırarak sürdüreceğiz” diye ekledi.

Kaynak: Sputnik