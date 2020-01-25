İran'ın Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli deprem nedeniyle Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Farazmand, Twitter'de yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Elazığ Sivrice'de dün gece saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,8'lik depremde Elazığ'da 16, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 1015 kişi yaralandı.