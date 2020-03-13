39. İstanbul Film Festivali'ne koronavirüs engeli

Türk basınına göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak 39. İstanbul Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin sunumları ise 14-17 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Uluslararası koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de alınan önlemler dikkate alınarak, Salon İKSV’de 15 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikler, ileri bir tarihe ertelendi.

İKSV'den yapılan açıklamada etkinliklerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerin önümüzdeki günlerde web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklandı.