Korona aşısı geliştirme çalışmalarının bazıları çok ümit verici

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) adı verilen gizemli virüs, bir süredir uluslararası medyanın gündeminde ve dünyadaki insanların ana endişesi haline gelmiştir.

Şu ana kadar toplamda 111 bin 363 kişiye bulaşan virüs, 3 bin 886 kişinin ölümüne neden oldu.

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin'den sonra salgından en çok etkilenen ülkeler ise; Güney Kore, İran ve İtalya oldu. Çin'de ülke genelinde virüsün yayılma hızında ciddi bir azalma olsa da virüsün 100'den fazla ülkede görülmüş olması büyük endişe ve korku yaratıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." demişti.

Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan ofisi temsilcisi Hande Harmancı, Mehr Haber Ajansı'na verdiği demeçte Çin'in Vuhan kentinden dünyaya hızla yayılan ve hatta Azerbaycan'da da görülen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

1- Bildiğiniz üzere şu ana kadar Azerbaycan'da 9 kişi koronavirüse yakalanmış. Azerbaycan hükümeti bu virüse karşı hangi tedbirler almıştır?

Azerbaycan hükümeti şu ana kadar DSÖ ile yakın işbirliği içinde gereken önlemleri almak için devlet ve hükümetin bütün seviyelerinde çalışmaktadır. Bu bağlamda sınırlarda taramalar, hastanelerin hazırlığı, halka düzgün bilgi verilmesi ve sahadan bilgi toplanması önemli fonksiyonlardır.

2- Size göre Azerbaycan'ın koronavirüse karşı mücadele imkanları yeterli mi?

Azerbaycan hükümeti COVID-19 ile mücadele için ek finansal kaynaklar ayrıldığını (10 milyon manat) ilan etti kısa süre önce. Ayrıca Azerbaycan DSÖ’ye COVID-19 ile mücadelede kullanmak üzere 5 milyon dolar bağışladı. Medyadan öğrendiğimize göre yine bir 5 milyon dolar İran hükümetine oradaki mücadeleye destek için verilmiş.

3- Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan'a uzman ekibi gönderme gibi herhangi bir planı var mı?

Şu anda bir haftalığına Azerbaycan’da bir DSÖ uzman ekibi çalışıyor, geçtiğimiz hafta İran’da ve daha önce Çin ve İtalya’da olduğu gibi. Bu misyonun sonuçlarına göre Azerbaycan hükümetine desteğimiz sürecek.

4- Koronavirüsü endişesi virüsten hızlı yayılıyor. Size göre yeni tıbbi gelişmeler bu endişeleri giderebilir mi?

İlaç ve aşı çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Bazıları çok ümit verici görününyor. Ama şu an için önemli olan halkın bu konuda bilgilenmesi ve gereken önlemleri almasıdır. Bilgilerin doğru yerden edinilmesi de çok önemli.

5- Bazı bilim insanları viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürüyorlar. Bu görüşü destekliyor musunuz?

Yeni bir virus her zaman yakından izlemeyi gerektirir. DSÖ de bunu yapıyor. Panik olmaya gerek yok ama tedbirli olmak ve gereken önlemleri almak lazım.

Muhabirler:

Azar Mahdavan

Muhammed BURHAN

