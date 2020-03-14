İran yapımı film Ürdün'de gösterilecek

İranlı sinemacı Celil Ekberi Sıhat'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir zamanlar bir kadın' adlı film Ürdün'de düzenlenecek olan Uluslararası Amman Film Festivali'de sinemaseverlerle buluşacak.

'Bir zamanlar bir kadın' adlı film, tedavisi zor bir hastalığa yakalanan ve kardeşi Araş'tan habersiz olan Homa Şaker adlı bir kadının hikayesini anlatıyor. Araş koşma hayalinin peşinde Kenya'ya gitmiş ve Homa kaedeşini bulma sırasında yeni bir yaşam anlayışına varıyor.

Yapımcılığını Azita Moguyi üstlenen film daha önce Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Kartaca Film Festivali'ne katılmıştı.

Uluslararası Amman Film Festivali 13- 18 Nisan 2020 tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek.