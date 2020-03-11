Suriye: Ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi

Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada ülkede korona virüsü vakası henüz tespit edilmediğini belirtti.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) konuşan Bakan Yazıcı, "Suriye’de hiçbir koronavirüs enfeksiyonu yok. Muvasat Hastanesinde şüpheli durumun tıbbi test sonuçları negatif çıktı" dedi.

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) adı verilen gizemli virüs, bir süredir uluslararası medyanın gündeminde ve dünyadaki insanların ana endişesi haline gelmiştir.

Son 24 saatte Türkiye ve Bolivya'da ilk vakaya rastlandı. Panama da ise ilk ölüm gerçekleşti.