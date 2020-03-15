Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın yeni vaka tespit edildiğini açıklamasıyla Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Paylaşımında umreden dönenlerin 14 gün kuralına uyması gerektiğinin altını çizen Koca, "Yeni vakalardan endişeliyiz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

Kaynak: T24