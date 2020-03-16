Türkiye Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, düzenlediği basın toplantısında, Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Yeni tip koronavirüsün bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa sürede salgın haline geldiğini belirten Erbaş, Türkiye'de vaka sayısının artmaya başlamasının yanı sıra kamu otoritesi tarafından tedbir amacıyla insanların bir araya geldiği organizasyonların iptal edildiğini hatırlattı.

Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi durumunda virüsün yayılma riskinin artabileceğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, 'Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır."

Erbaş, doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının bilindiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona vVirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

Kaynak: Hürriyet