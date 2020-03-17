Petrol fıyatları yükseldi

Petrol fiyatları, dünya ekonomisinin önemli kısmının kapalı olmasından dolayı küresel akaryakıt talebinin erimesi ve piyasada volatilitenin rekor seviyeye çıkması ile birlikte varil başına 30 doların altına indikten sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 9.6 kayıpla dört yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından biraz zemin kazandı. Petrolün volatilite göstergesi 2007 yılına kadar giden veriler dikkate alındığında en yüksek seviyesine sıçradı. Hükümetler sınırlarını kapayarak ve seyahatlere yasak getirerek insanların hareket etmelerine sınırlama getiriyorlar. Bunun sonucu akaryakıt tüketimi sert düşerken, ABD'de benzin fiyatları 2005'ten bu yana en seert düşüşünü gerçekleştirdi.

Havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını azaltması ve artan sayıda ülkenin karantinaya girmesi ile birlikte, petrol piyasaları daha önce görülmemiş miktarda bolluk ile karşı karşıya. Talepteki sert düşüş, Suudi Arabistan ve Rusya'nın piyasa payını artırmak için fiyat savaşına girmeleri ile birlikte üretimi artırmaya yönelmeleri ile aynı döneme rast geldi. New York vadelileri geçen hafta yüzde 23 ile Aralık 2008'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Melbourne'de Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, "Karantina tedbirleri küresel akaryakıt talebinin ağır darbe alacağı anlamına geliyor ve bu durum arz şokunun yaşandığı döneme rast geliyor," dedi ve "Bu zamanlama petrol için en kötü durum senaryosu" değerlendirmesinde bulundu.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1.10 dolar ya da yüzde 3.8 yükselerek Singapur saati ile 12:28'de varil başına 29.80 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 28.70 dolara düştü. Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 58 sent yükselerek varil başına 30.63 dolara tırmandı. Kontrat azartesi günü % 11.2 düştü.

Kaynak: Bloomberg