Abadan Rafinerisi bir süre faaliyetlerine ara veriyor

Abadan Rafinerisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid- 19) yayılmasını önlemek ve çalışanlarının sağlığını korumak için bir süre 2. aşama projesiyle ilgili faaliyetlere ara verecek.

İran Petrolü Mühendislik Şirketi Genel Müdürü Sait Settari Naini konuya ilişkin olarak, "Yapılan planlamalara göre, bu haftadan Nisan ayına kadar Abadan Rafinerisi 2. aşama projesiyle ilgili faaliyetlere ara verilecektir" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 11 bin 364'e ve hayatını kaybedenlerin sayısının 514'e yükseldiğini belirtmişti.