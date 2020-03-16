Petrol fiyatlarındaki sert düşüş devam ediyor

Petroldeki olağanüstü düşüş, koronavirüsün yayılması ile mücadelede genişleyen küresel çabaların petrol talebinde tarihin en şiddetli daralmasına yol açmaya hazırlanması ile birlikte devam ediyor.

Vadeli petrol kontratları geçen hafta yüzde 25 ile 2008'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından yüzde 6 daha geriledi. Fed'in dünyanın en büyük ekonomisini desteklemek için yoğun acil tedbirler alması bile piyasaları sarsan korkunun daha da artmasına yol açtı. New York ham eptrolü, buna bağlı olarak, bir ara varil başına 30 doların altını gördü. ABD'de benzin fiyatları çöktü.

Petrol piyasasındaki kargaşa, daha önce görülmemiş bir şekilde arz ve talep şoklarının aynı zamanda meydana gelmesinin etkisi ile daha da artıyor. Küresel petrol kullanımına ilişkin tahminler, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için hükümetlerin aldıkları tedbirlerin insanların hareketlerini sınırlaması ve tedarik zincirlerinin kaosa girmesine neden olmaları ile birlikte dramatik bir şekilde aşağı çekiliyor. Aynı zamanda, dev petrol üreticileri, OPEC + koalisyonunun bozulmasının piyasaya sel gibi petrol akmasına neden olmasının ardından yıkıcı bir fiyat savaşı başlattılar.

Kaynak: Bloomberg