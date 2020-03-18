  1. Dünya
  2. Amerika
18 Mar 2020 09:47

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı yükseldi

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108'e yükseldi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20'den fazla artarak 108'e, vaka sayısı ise 6 bin 362'ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 13, Kaliforniya'da 12 ölüm haberi rapor edildi.

Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte son iki günde vaka sayısının önemli ölçüde artması dikkati çekti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1885288

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler