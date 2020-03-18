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18 Mar 2020 11:18

'Game of Thrones' oyuncusu koronavirüse yakalandı

'Game of Thrones' oyuncusu koronavirüse yakalandı

'Game of Thrones' dizisinde Tormund karakterini canlandıran Kristofer Hivju üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Game of Thrones'da üzerinde Tormund Giantsbane rolüyle bilinen Kristofer Hivju, Kovid-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kristofer Hivju eşi Gry Molvær Hivju ile çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü aktör, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hivju, paylaşımında “Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!” ifadelerine yer verdi.

kaynak: Yeni Akit

News Code 1885291

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