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17 Mar 2020 14:30

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 988'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 135 kişi artarak 988'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Buna göre ülkedeki toplam can kaybının 988'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1178 kişi artarak 16 bin 169'a ulaştığını ifade etti.

Cihanpur ilaveten, şu ana kadar 5 bin 389 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Korona salgınıyla mücadele kapsamında 11 eyalette halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla şehirlerin giriş-çıkış noktalarında sağlık kontrolü yapılıyor.

News Code 1885271

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