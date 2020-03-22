  1. Toplum
22 Mar 2020 18:19

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili kritik açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili kritik açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi. Reuters'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.

hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Global

News Code 1885366

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler