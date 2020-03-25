Zarif ve Lavrov telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsün (kovid- 19) birçok dünya ülkesine yayıldığına işaret eden Zarif, İran'ın ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu virüsle mücadele konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Görüşmede ayrıca Afganistan'daki gelişmelerle ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı uluslararası çabalar incelendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da görüşmede "Rusya, ABD'den İran'ın bu küresel salgınla mücadelesini engelleyen yatırımlarını bir an önce kaldırmasını istiyor" dedi.