  1. Siyaset
27 Mar 2020 18:24

Zarif'ten ABD'ye İran vatandaşları serbest bırakma çağrısı

Zarif'ten ABD'ye İran vatandaşları serbest bırakma çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetimine Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ülkedeki cezaevlerinde bulunan İranlı tutukluları serbest bırakma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetimine Kovid-19 vakalarının hızla arttığı ülkedeki cezaevlerinde bulunan İranlı tutukluları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Zarif, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD, suçsuz yere veya sahte yaptırımlar gerekçesiyle rehin aldığı İranlı bilim insanlarını serbest bırakmıyor; hatta kendi mahkemeleri bile bu suçlamaları kabul etmemiştir" dedi.

ABD yönetimine seslenen Zarif, "Bu ülke korona salgını sırasında korkunç hapishanelerde tutuklanan masum insanlara hastalık izni vermeyi reddediyor. Vatandaşlarımızı serbest bırakın!” ifadesini kullandı.

News Code 1885431

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler