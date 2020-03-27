Zarif'ten ABD'nin son İran yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarına tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs dünyaya büyük hasar veriyor ve hiçbir ülke güvende değil. Dünyanın en büyük ekonomisi (ABD) bile salgınla mücadelede diğer ülkelerin yardımına ihtiyacı var. Ancak İran'a yönelik ekonomik terörizmi durdurmayı reddediyor. Acaba ABD 'sonsuz bir salgın' mı arıyor? Zorbanın yaptırımlarına uymamak ahlaki bir zorunluluktur."

Washington yönetimi, 5 İran şirketi ile 15 kişiyi kara listeye aldığını açıklamıştı.