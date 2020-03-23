Zarif: ABD Kovid-19’la mücadeleyi engelliyor

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuda dünya genelinde pratik ve ahlaki uygulamaların zaruri olduğunu ve tek çözüm yolu da Amerika’ya karşı durmak ve hep birlikte ceza vermek olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif bundan önce Brezilya’da Folia De san Paolo gazetesine verdiği mülakatta da Amerika’nın sağlık terörü korona virüs salgını ile etkili mücadeleyi engellediğini belirtmişti.

Son günlerde İran ve dünya genelinde koronavirüs salgını başladıktan sonra başta Türkiye, Rusya, Çin ve Pakistan olmak üzere, birçok ülkenin üst düzey yetkilileri Amerika’dan İran’a dayattığı tek yanlı illegal yaptırımları kaldırmasını istedi.

Amerika’nın İran’a dayattığı yaptırımlar Tahran yönetiminin koronavirüsle mücadele için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri temin etmesine mani oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamada İran’a dayattığı yaptırımların kaldırılmasına karşı olduğunu belirtti. Amerika uluslararası camianın talebine rağmen İran’a yönelik yaptırımları kaldırmadığı gibi, yeni yaptırımlar uyguluyor.