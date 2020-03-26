Zarif'ten ABD Dışişleri Bakanı'ın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir yazıda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun koronavirüsle mücadele konusunda İran üzerindeki azami baskılara devam edecekleri yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında "Küresel bir salgın bile Mike Pompeo'nun üçüncü derece propagandasını yaymasını engelleyemez. İnsanlar Pompeo'nun dışişleri bakanı mı yoksa nefret bakanı mı olduğunu merak ediyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif ilaveten, "Pompeo ne kadar uğraşsa da ekonomik terörizmini, masum insanları öldürmesini ve kovid-19 salgınına karşı küresel mücadeleyi ihlal ettiğini örtbas edemez." diye kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün gece uluslararası kurumlar ve çeşitli ülkelerin koronavirüsle mücadele konusunda İran'la işbirliği yapmasına egnel olmadıklarını iddia ederken, İran üzerindeki azami baskılarının devam edeceğini söylemişti.