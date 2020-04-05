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5 Nis 2020 16:35

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

İsgal altındaki topraklarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 8 bin 18'e ulaşırken, can kaybı 46'ya çıktığı bildirildi.

Rudaw'ın haberine göre, Siyonist Rejim Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 167 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 18'e çıktığı aktarıldı.

Hastalardan 127'sinin durumunun ağır olduğu, 477 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

News Code 1885568

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