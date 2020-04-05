İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Rudaw'ın haberine göre, Siyonist Rejim Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 167 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 18'e çıktığı aktarıldı.

Hastalardan 127'sinin durumunun ağır olduğu, 477 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.