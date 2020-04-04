İran'da 106 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İran'ın Kum kentindeki Furkani Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi.
Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Hastanın 14 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiği öğrenildi.
İran'ın Simnan eyaletinde 103 yaşındaki bir kadın da Kovid-19'u yenmişti.
Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 18 Mart'ta, 103 yaşındaki Haver Ahmedi adlı kadının, 6 günlük tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.
İran'da Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 17 bin 935 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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