Avrupa'nın İran ile özel mali kanalı AB dışı ülkeleri de kapsamalı

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail Olyanov, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüsün tırmandığı dönemde ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını hafifletmemesini eleştirerek, “Demek ki ABD yönetimi İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını düşünmeye hazır değil. Fakat salgının (İran’ın) komşu ülkelerine yayılma ihtimali ve bölgede bulunan çok sayıda Amerikan vatandaşı ile 70 bin ABD askerini etkileyebileceği ihtimalini göz önünde bundurursak, bu yaklaşım hiç de akıllıca değil” dedi.

Avrupa’nın İran ile özel mali kanalı INSTEX’in kapsamını Avrupa Birliği sınırlarının ötesine genişletmenin herkesin yararına olduğunu savunan Rus yetkili, bunun İran'ın taahhütlerine tam olarak geri dönme ufkunu aydınlatabileceğini aktardı.