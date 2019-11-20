İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ı konuşacak

İngiltere, Fransa, Almanya dışişleri bakanları Brüksel’de yapılacak Nato Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İran nükleer anlaşmasını konuşacak.

NATO dışişleri bakanları, aralıkta gerçekleşecek liderler toplantısına hazırlık, uzay politikası, terörle mücadele, külfet paylaşımı, Rusya ile Çin gibi konuları görüşmek için bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek.

İran, Avrupalı tarafların nükleer anlaşmada verdiği sözlerini yerine getirmediği için attığı dördüncü adımda Fordu Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün İran’ın menfaatleri sağlanıncaya kadar nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini söylemişti.