Karabağ’da cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turu başladı

Sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turuna start verildi.

Ermeni basınına göre, 31 Mart tarihinde gerçekleşen secimlerde ‘Özgür vatan’ Parti Başkanı Arayik Harutyunyan (49.26%) ve Karabağ Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan (26.4%) ikinci tura çıktı.

Sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti'nde başkanlık ve meclis seçimlerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanısıra, birçok uluslararası örgüt ve bölge devletleri tepki göstererek, bu seçimlerin yasadışı olduğunu ilan ettiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin yanısıra, AB de sözde Karabağ Özerk Cumhuriyeti seçimlerini kınayarak, bu seçimlerin illegal olduğunu deklare ettiler.