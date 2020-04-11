Bakü dayanışma amacıyla İran bayrağına büründü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden İran halkı ile dayanışma amacıyla İran bayrağına büründü.

İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Cevad Cihangirzade, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Azerbaycan hükümetinin İran halkı ile dayanışma içerisinde olmasını takdir ederek, "Azerbaycan Cumhuriyeti ayrıca korona ile mücadele için İran İslam Cumhuriyeti'ne 5 milyon dolarlık yardımda bulundu. Bu takdire şayan bir davranıştır" dedi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle 125 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı ise 70 bin 29'aa yükseldi.