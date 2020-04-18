Kudüs’te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

“Filistin’nin Sesi” adlı resmi Filistin radyo kanalı, uzun zamandır işgal altında olan Kudüs’te koronavirüs kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Radyo kanalına konuşan Filistin Acil Yardım Komitesi üyesi Münir el-Gul, “Kudüs'ün doğusundaki El-İseviyye beldesi sakinlerinden 78 yaşındaki Neval Halil İbrahim Ebu’l-Humus Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, daha önce Kovid-19 teşhisiyle Kudüs'teki bir tıp merkezinde tedavi altına alınan hastanın, bu sabah saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylece işgal altındaki Kudüs şehrinde koronavirüs salgını kaynaklı ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi