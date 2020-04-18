Suriye'de Kürt grupların kontrolündeki bölgede ilk ölüm

Alquds Alarabi gazetesinin BM kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suriye'de Kürt gruplarının kontrolündeki bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm tespit edildi. 53 yaşındaki hastanın 2 Nisan'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada koronavirüse yakalanan hastalardan 5’inin iyileştiği 2’sinin de vefat ettiği ifade edildi.

Suriye'de ilk vaka ülkeye yurt dışından gelen bir üzerinde 22 Mart tarihinde, ilk vefat vakası da Mart ayının 29’unda kaydedilmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayıldı.