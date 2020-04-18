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18 Nis 2020 11:30

Suriye'de yeni tip koronavirüs vakaları arttı

Suriye'de yeni tip koronavirüs vakaları arttı

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede 5 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, sağlık bakanlığı açıklamasında koronavirüse yakalanan hastalardan 5’inin iyileştiği 2’sinin de vefat ettiği ifade edildi.

Suriye'de ilk vaka ülkeye yurt dışından gelen bir üzerinde 22 Mart tarihinde, ilk vefat vakası da Mart ayının 29’unda kaydedilmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayıldı.

News Code 1885845

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