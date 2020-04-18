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18 Nis 2020 14:20

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı vefat sayısı azalıyor

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı vefat sayısı azalıyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 73 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten Cihanpur, ülkede kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 31'e çıktığını açıkladı.

Cihanpur, yeni tip koronavirüs vaka sayısının ise 1374 artarak 80 bin 868'e ulaştığını aktardı.

Şu ana kadar toplam 55 bin 987 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 3 bin 513 olduğunu söyledi.

News Code 1885853

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