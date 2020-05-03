Kudüs Günü yürüyüşü büyük ihtimalle Tahran'da yapılmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü ile Kudüs ve İntifada Kurumu Başkanı General Ramazan Şerif, bu seneki Dünya Kudüs Günü etkinliklerine dair açıklamada bulundu.

Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü konulu toplantıda çeşitli öneriler sunulduğunu söyleyen General Şerif, “Bu günü anmak için internet ortamını iyi bir şekilde değerlendirebiliriz” dedi.

Bu sene İran genelinde Kudüs Günü yürüyüşlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin General Şerif, "Bu etkinlik bazı şehirlerde yapılırsa ve bazılarında yapılmazsa daha fazla zarara neden olur, çünkü yabancı medya kuruluşları için Tahran’da yapılması çok önemli. Başkentte koronavirüs durumu göz önüne alındığında, Tahran’da Kudüs Günü yürüyüşü yapılması büyük ihtimalle mümkün değil" ifadelerinde bulundu.

“Bu yıl İmam Humeyni (ra) ve Kudüs Günü'nü anma töreninin düzenlenmemesi, halkımızın İmam'ı sevmediği veya Kudüs'ün unutulduğu anlamına gelmez. Bu seneki durum çok farklı ve bu yılın durumuna göre Kudüs Günü'nü anmak zorundayız" diyen General Şerif, yabancı medyanın durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Dünya Kudüs Günü yürüyüşü genel olarak mübarek Ramazan ayının son cuma günüde düzenleniyor.