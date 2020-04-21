Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 119 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi vefat etti, 4.611 kişiye ise virüs teşhisi kondu.

Böylece toplam vaka sayısı 95 bin 591'e, can kaybı ise 2 bin 259'a yükseldi.

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı da 14 bin 918 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" açıklaması yaptı.