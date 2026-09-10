  1. İran
10 Eyl 2026 10:25

İranlı yetkiliden ABD askerlerine: Geç olmadan kaçın ve ülkenize dönün

İranlı yetkiliden ABD askerlerine: Geç olmadan kaçın ve ülkenize dönün

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD askerlerine kalan ekipman ve personeli kurtarmaları için “geç olmadan ülkelerine dönmeleri” çağrısında bulundu.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya platformlarından birinde yaptığı paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri’nin muzaffer mensupları, bir kez daha buranın her zaman Fars Körfezi olduğunu ve buranın fatihi olan İran’ın burayı yönettiğini gösterdiniz.” ifadelerini kullandı.

Azizi, paylaşımının devamında ABD ordusunun askerlerine hitaben şunları söyledi:

“Geç olmadan kalan ekipmanlarınızı ve personelinizi kurtarmak için kaçın ve kendi ülkenize dönün. Belki en azından kendi sınırlarınızı savunmayı başarabilirsiniz.”

News ID 1938467

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