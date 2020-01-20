İran yapımı üç belgesel ABD'ye gidiyor

İran yapımı üç belgesel ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Big Sky Belgesel Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Mehdi Zamanpur Kiyasari’nin yaptığı “Ask”, Mihrdad Oskuyi’nin yönettiği “Güneşsiz Gölgeler” ve Cefer Necefi’nin yönetmenliği üstlendiği “Aşu” adlı belgesel bu festivale katılacak filmlerdir.

Festival, 14-23 Şubat 2020 tarihleri arasında ABD’nin Montana eyaletinde düzenlenecektir.

“Ask” adlı belgesel İran’ın güneyinde yaşayan, rüya tabiri yeteneğine sahip olan 80 yaşındaki bir adamın hikayesini anlatıyor. Yaşlı adam dağlık alanında taşlara dokunup inceleyerek ihtiyaç duyduğu taşı çıkarır. Daha sonra testere ve baltayla bu taşlardan ekmek fırın taşı ve havan gibi eşyalar yapıp bunları satmakla yaşamını sürdürür. Bu adamın birçok erkekten güçlü olan bir kızı var.