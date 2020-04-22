  1. Toplum
22 Nis 2020 17:13

Avrupa'da ölü sayısı 110 bini geçti

Avrupa'da ölü sayısı 110 bini geçti

Korona virüsü salgının hala merkez üssü konumunda olan Avrupa'da ölü sayısı bugün itibarıyla 110 bini geçti. Dünya çapındaki ölü sayısı ise 178 bin 96'ya yükseldi.

Korona virüsü nedeniyle Avrupa’da hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 110 bin eşiğini geçti. AFP haber ajansı, resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, salgının hâlâ merkez üssü olan kıtada toplam ölü sayılarının 110 bin kişinin üzerine çıktığını duyurdu.

Johns Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya çapındaki ölü sayısı ise 178 bin 96. Küresel ölçekteki toplam vaka sayısı da 2 milyon 578 bin 930 olarak veriliyor.

Avrupa’da salgında en çok kayıp veren ülkeler, İtalya, İspanya ve İngiltere. 

Kaynak: Gazete Düvar

News Code 1885981

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