İran: Bölünmemiş bütün bir Yemen'i destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Yemen'in güneyinde meydana gelen son gelişmeleri değerlendirerek, İran'ın bölünmemiş bütün bir Yemen'i desteklediğini bildirdi.

Musevi, "Bu tür adımlar Yemen'deki mevcut sorunların çözülmesine yardımcı olmuyor, aynı zamanda o ülkedeki durumu daha da karmaşık bir hale getirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'e karşı savaşın son bulması ve ülke halkına yönelik uygulanan acımasızca ablukanın durudurulması gerektiğine vurgu yapan Musevi, "Yemen'i huzur ve istikrara kavuşturmanın tek çözüm yolu, tüm Yemenlı grupların birleşmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması için diyalog sürecinin başlatılmasıdır" diye konuştu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) 26 Nisan'da tek taraflı özerklik ilan etmişti.