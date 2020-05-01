  1. Siyaset
1 May 2020 13:08

İran'dan Suudilere silah satışını sürdüren İngiltere'ye eleştiri

İran'dan Suudilere silah satışını sürdüren İngiltere'ye eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suudi Arabistan'a silah satışını sürdüren İngiliz hükümetini sert bir dille eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suudi Arabistan'a silah satışını sürdüren İngiliz hükümetini sert bir dille eleştirdi.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yemen’deki zulümler Kovid-19 salgını ile birkikte bu ülkeyi en kötü insani krizin eşiğine getirmiştir. İngiliz hükümeti Suudi Arabistan'a silah ihracatından yararlanmış ve ellerini katledilen masum Yemen halkının kanına bulamıştır. İngiltere tarihin doğru tarafında durmalı!"

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1886166

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler