İran silah kısıtlamaları uzatılırsa nükleer anlaşmadan çıkacağız

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün video konferans yoluyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in de bölgesel ve uluslararası meseleleri konuşmak üzere mevkidaşlarıyla yaklaşık 22 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğine dikkati çeken Musevi, "Amerikalılar 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çıkarak BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiler ve artık bu anlaşmanın üyesi değiller. ABD, uluslararası yükümlülüklere uymama konusunda karanlık bir geçmişe sahiptir. Onlar uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğüne inanmadıklarını ve uluslararası hukukun en önemli ihlalcileri olduklarını ortaya koydular" dedi.

Musevi, "Amerikalıların yürüttü bu yaklaşımı tehlikelidir ve küresel düzeni bozacaktır. Çünkü uluslararası hukukun tüm ülkeler tarafından uyulması gereken kuralları vardır, ancak ABD bu taahhütlerin hiçbirine uymuyor ve çıkarlarının gerektirdiği yerde bunları ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik silah yaptırımını uzatma çabalarına atıfta bulunan Musevi, "Nükleer anlaşmayla çeşitli başarılara imza atıldı. İran'a yönelik Silah yaptırımlarının kaldırılması da bu başarılardan biridir. ABD, nükleer anlaşmadan yasadışı bir şekilde çıkmakla anlaşmanın tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışıyordu " diye konuştu.

Musevi sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'liler nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra yeniden yaptırımlar uygulayarak, İran halkı üzerindeki azami baskıyı artırdılar. Ancak İran milletinin dayanıklığı ve direniş ekonomisiyle ABD'nin bu eylemini büyük ölçüde etkisiz hale getirebildik."

Musevi konuya ilişkin olarak, "ABD'lilerin bu konuda başarılı olacaklarını sanmıyorum. Onlar BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını ihlal ederek, artık nükleer anlaşmanın ortağı değiller. Amerikalıların eylemleri uluslararası kurallere aykırıdır ve dünyanın ABD'nin baskısını kabul edeceğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal edeceğini düşünmüyorum" ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine ek olarak, "İran'a yönelik silah kısıtlamaları uzatırırsa nükleer anlaşmadan çıkacağız" diye konuştu.

Musevi, terör örgütü IŞİD’in Irak’taki faaliyetlerinin artmasına değinerek, “Tekfirci teröristlerin yeniden Irak’ta canlanmasına tanık oluyoruz. Bu, Irak halkının işgalcileri ülkeden çıkarma isteğiyle ilgili olabilir. IŞİD’in kalıntıları, işgalci güçlerin desteğiyle Irak’ta güvenliği bozmak için yeniden harekete geçmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın Hizbullah kararına değinen Musevi, şunları kaydetti:

“Biz Almanların Siyonistlere borçlu olduğunu ve şimdi de borçlarını ödediğini düşünüyoruz. Bir örgüt için tüm Müslümanları suçlamak doğru değil. Lübnan Hizbullah hareketi, bu ülkenin hükümeti ve parlamentosunda güçlü ve köklü bir siyasi partidir. Hizbullah’a karşı yapılan iddialar kabul edilemez ve tekrar gözden geçirilmelidir”