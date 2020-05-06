Salgınla mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere yardım edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medyaTwitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın kovid-19 salgınının yayılmasının azalması konusundaki ilerleyişi nedeniyle salgınla mücadele için dünyadaki ülkelere sağlık teçhizatı ihraç edeceğine söz vermişti." dedi.

Musevi'nin paylaşımında "İran salgınla karşı karşıya olan ülkerle dayanışma içinde olduğu göstermek için Afganistan, Lübnan ve Almanya'ya sağlık malzemeleri göndermiştir. Bunun yanı sıra bu teçhizata ihtiyaç duyan ülkelere yardım etmeye devam edecektir" ifadesine yer verildi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musevi, "Birlikte Güçlüyüz" diye yazdı.

İran dün Almanya'nın salgınla mücadele etmesi için yerli yapım 40 bin korona testi yapma kapasitesine sahip olan tanı kitleri bu ülkeye ihraç etti.

İran ayrıca yeni tip koronavirüsle mücadele için Lübnan ve Afganistan'a vantilatör ve korona tanı kitlerinden oluşan tıbbi yardım malzemeleri göndermişti.