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2 May 2020 13:31

İran: Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim paylaşımına hazırız

İran: Koronavirüsle mücadele konusunda deneyim paylaşımına hazırız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs salgınıyla mücadelede elde edilen deneyimleri bölge ülkelerine aktarmaya hazır olduklarını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Umman, katar, Kuveyt, Suriye ve Lübnanlı mevkidaşlarına ve savunma bakanlarına ayrı ayırı mesaj gönderdi.

Tümgeneral Bakıri, kaleme aldığı mesajda İran Silahlı Kuvvetleri'nin koronavirüs salgınına karşı mücadelede kilit rol oynadığına değinerek, "İran Silahlı Kuvvetleri koronavirüs salgınıyla mücadelede elde ettiği deneyimleri dost ülkelerle paylaşmaya hazırdır" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı doğru bir tedbir alınmaması durumunda, virüsün yayılma hızı artarak halkların sağlığının tehlikeye sokulacağına dikkati çeken Tümgeneral Bakıri, "İran İslam Cumhuriyeti'nin virüsü kontrol etme yönündeki başarılı performansı, diğer İslam ulusları ve komşu ülkeler için faydalı olabilir" diye kaydetti.

News Code 1886188

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