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4 Tem 2020 11:13

Afganistanlı yetkili koronavirüsten hayatını kaybetti

Afganistanlı yetkili koronavirüsten hayatını kaybetti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA'ya göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Afgan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tespit edilen Muhammed Yusuf Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.

News Code 1887555

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